До Львова почали надходити перші вживані енергоощадні трамваї з Берліна

Львів отримав перші вживані енергоощадні трамваї з Берліна.

Про це пише “Авто центр”.

Трамваї німецька компанія Berliner Verkehrsbetrieben передає як гуманітарну допомогу. Всього місто отримає 12 транспортних засобів.

Трамвай Tatra KT4DM може перевозити від 122 до 175 пасажирів. Планується, що транспорт курсуватиме на маршрутах № 3 та № 6.

Транспорт має зчленовану конструкцію та ширину всього 2,2 м, що робить його дуже маневреним для вузьких вуличок.

Про те, що Берлін безкоштовно передасть Львову 12 вживаних трамваїв і запчастини до них, Львівська міська рада повідомила у березні.

Фото: ВН Цокур, “Авто центр”