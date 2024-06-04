До Львова почали надходити перші вживані енергоощадні трамваї з Берліна

115
Наталія Габрух
share share

Львів отримав перші вживані енергоощадні трамваї з Берліна.

Про це пише “Авто центр”.

Трамваї німецька компанія Berliner Verkehrsbetrieben передає як гуманітарну допомогу. Всього місто отримає 12 транспортних засобів.

Трамвай Tatra KT4DM може перевозити від 122 до 175 пасажирів. Планується, що транспорт курсуватиме на маршрутах № 3 та № 6.

Транспорт має зчленовану конструкцію та ширину всього 2,2 м, що робить його дуже маневреним для вузьких вуличок.

Про те, що Берлін безкоштовно передасть Львову 12 вживаних трамваїв і запчастини до них, Львівська міська рада повідомила у березні.

Фото: ВН Цокур, “Авто центр”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 04 червня 2024
share share
Ukrainer випустить книгу “Велорух” про сучасну велокультуру в Україні Ukrainer випустить книгу “Велорух” про сучасну велокультуру в Україні Активісти закликають зняти рекламні банери з фасадів історичних будівель Києва — петиція Активісти закликають зняти рекламні банери з фасадів історичних будівель Києва — петиція На ВДНГ з’явилися безкоштовні мінібібліотеки: що там можна почитати На ВДНГ з’явилися безкоштовні мінібібліотеки: що там можна почитати У Києві скасували тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС У Києві скасували тендер на закупівлю тролейбусів за кошти ЄС
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.