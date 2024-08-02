У постраждалий від ракети будинок на Солом'янці скоро зможуть повернутися мешканці: на якому етапі роботи

Мешканці квартир, які розташовані на 1-12 поверхах будинку на вулиці Липківського 37-В, що на Солом'янці, вже найближчими тижнями зможуть повернутися додому.

Про це повідомили у КМДА.

У будинку вже виконали першочергові протиаварійні роботи на пошкоджених конструкціях каркаса, також фахівці розробили проєкт відновлення будівлі. Крім того, демонтували пошкоджену частину будинку та виконали роботи з відновлення розібраних монолітних залізобетонних конструкцій. На всіх поверхах замінили пошкоджені вікна.

Наразі тривають роботи на 16-25 поверхах. Зокрема монтуються внутрішні інженерні мережі, відбувається пусконалагодження ліфтів, штукатурять стіни та влаштовують підлогову стяжку. До 12 поверху включно помешкання готові до заселення. Будівельники завершують ремонт пошкоджених ділянок фасаду та внутрішнє оздоблення місць загального користування. Після завершення цих робіт власники квартир 1-12 поверхів зможуть повернутися додому.

Додається, що решта мешканців зможуть повернутися в домівки орієнтовно в листопаді. До цього часу будівельники планують завершити всі роботи.

Раніше ми писали, що вночі 24 серпня 2023 року ворог атакував Київ ракетами. Один із уламків влучив у багатоповерхівку на Солом'янці, внаслідок чого загинуло троє людей.

Фото: КМДА