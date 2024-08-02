У постраждалий від ракети будинок на Солом'янці скоро зможуть повернутися мешканці: на якому етапі роботи

1078
Валерія Гуржий
share share

Мешканці квартир, які розташовані на 1-12 поверхах будинку на вулиці Липківського 37-В, що на Солом'янці, вже найближчими тижнями зможуть повернутися додому.

Про це повідомили у КМДА.

У будинку вже виконали першочергові протиаварійні роботи на пошкоджених конструкціях каркаса, також фахівці розробили проєкт відновлення будівлі. Крім того, демонтували пошкоджену частину будинку та виконали роботи з відновлення розібраних монолітних залізобетонних конструкцій. На всіх поверхах замінили пошкоджені вікна.

Наразі тривають роботи на 16-25 поверхах. Зокрема монтуються внутрішні інженерні мережі, відбувається пусконалагодження ліфтів, штукатурять стіни та влаштовують підлогову стяжку. До 12 поверху включно помешкання готові до заселення. Будівельники завершують ремонт пошкоджених ділянок фасаду та внутрішнє оздоблення місць загального користування. Після завершення цих робіт власники квартир 1-12 поверхів зможуть повернутися додому.

Додається, що решта мешканців зможуть повернутися в домівки орієнтовно в листопаді. До цього часу будівельники планують завершити всі роботи.

Раніше ми писали, що вночі 24 серпня 2023 року ворог атакував Київ ракетами. Один із уламків влучив у багатоповерхівку на Солом'янці, внаслідок чого загинуло троє людей.

Фото: КМДА

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 02 серпня 2024
share share
Паркомісця для батьків із дітьми можуть з'явитися у Львові Паркомісця для батьків із дітьми можуть з'явитися у Львові Біля Площі Українських Героїв відкрилося азійське бістро від Алекса Купера Біля Площі Українських Героїв відкрилося азійське бістро від Алекса Купера У Львові облаштують перший дорожній “смарт-коридор”: що це означає У Львові облаштують перший дорожній “смарт-коридор”: що це означає "Укрзалізниця" запускає дитячі купе: у якому поїзді та як купити квитки "Укрзалізниця" запускає дитячі купе: у якому поїзді та як купити квитки
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.