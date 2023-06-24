Наслідки нічної атаки на Київ: на Солом'янці пошкоджено багатоповерховий будинок, загинуло 3 людей

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Валерія Гуржий
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Вночі ворог атакував Київ ракетами. Один із уламків влучив у багатоповерхівку на Солом'янці, внаслідок чого загинуло троє людей.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

"Наразі відомо про трьох загиблих. Двох постраждалих госпіталізували. 9 людей отримали допомогу медиків на місці"

Всіх мешканців будинку, в який влучили уламки російської ракети, евакуювали. Окрім того, у дворі багато пошкоджених автівок.

За його словами, під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію.

Як повідомили у Командуванні Повітряних Сил вночі ворог випустив по Україні 41 ракету та 2 ударних дрони.

Фото: Поліція Києва

Опубліковано: 24 червня 2023
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