На пляжі “Троєщина” встановили питні фонтанчики: відео

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Ірина Маймур
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На пляжі “Троєщина” встановили питні фонтанчики.

Про це повідомляє КП “Плесо”.

Там збудували артезіанську свердловину малої продуктивності. Тепер вона забезпечуватиме питною водою відвідувачів зони відпочинку.

Глибина свердловини сягає 100 метрів. Тут встановили відповідне обладнання та облаштували прилеглу територію.

Вода із свердловини подається до душових, питних фонтанчиків та туалетів, що розташовані на цій локації.

Наявність чистої води підвищує комфортність перебування у зоні відпочинку, кажуть у КП.

Фото: кадр із відео КП “Плесо”

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Опубліковано: 02 серпня 2024
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