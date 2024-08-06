КМВА доручила зупинити всі ремонті роботи на Бессарабському ринку

КМВА видала доручення зупинити всі ремонтні роботи на Бессрабському ринку, до встановлення того хто, які саме роботи, за чиїм погодженням і під чиїм контролем їх здійснює.

У дорученні також йдеться про те, щоб надати безперешкодний доступ громадськості до місця проведення робіт.

Раніше ми писали, що активісти звернули увагу на те, що на Бессарабському ринку, який є пам'яткою національного значення, розпочалися будівельні роботи. У КМДА повідомили з цього приводу повідомили, що у приміщенні ринку тривають роботи з організації частини внутрішнього простору та відновлення торгових рядів. Зокрема, ринок не припиняє роботу, а в частині приміщення прибирають напольні надбудови пострадянського періоду.

Нагадаємо, що у 2015 році говорили про перебудову ринку в дусі барселонської La Boqueria або Markthalle neun у Берліні. У 2016-му керівництво Бессарабки запровадило єдиний стиль вивісок на фасадах, а а у 2018 році оголошували тендер на розробку проектної документації для масштабної реставрації ринку.

Також тоді обговорювалося питання будівництва підземного паркінгу на 300 машин.

Фото: Дмитро Перов