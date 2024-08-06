На Бессарабському ринку, який є пам'яткою, почалися будівельні роботи: що кажуть у КМДА

У Києві на Бессарабському ринку, який є пам'яткою національного значення, розпочалися будівельні роботи.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

За його словами, робочі кажуть, що буде "реконструкція", але ніяких вивісок немає. Ринок побудований 1912 року архітектором Генріхом-Юліаном Ґаєм. Будинок та є памʼяткою архітектури, а це означає, що на такому об'єкті дозволена виключно реставрація.

З цього приводу у КМДА повідомили, що у приміщенні ринку тривають роботи з організації частини внутрішнього простору та відновлення торгових рядів. Зокрема, ринок не припиняє роботу, а в частині приміщення зараз прибирають напольні надбудови пострадянського періоду. Це дасть змогу ефективно організувати внутрішній простір для торгівлі та відвідувачів. При цьому жодного втручання в історичні деталі конструкцій роботи не передбачають, адже будівля ринку внесена до переліку памʼяток архітектури.

"Розмов про реконструкцію або перебудову приміщення ринку бути не може, адже це пам’ятка архітектури", – запевнили у КМДА

Там також додали, що у 2013 році було затверджене розпорядження КМДА, яке передбачає розробку проєкту реставрації будівлі ринку, без зміни його функціоналу. Але наразі не йдеться й про реставрацію – для неї має бути розроблений та затверджений проєкт.

Нагадаємо, що у 2015 році говорили про перебудову ринку в дусі барселонської La Boqueria або Markthalle neun у Берліні. У 2016-му керівництво Бессарабки запровадило єдиний стиль вивісок на фасадах, а а у 2018 році оголошували тендер на розробку проектної документації для масштабної реставрації ринку.

Також тоді обговорювалося питання будівництва підземного паркінгу на 300 машин.

Фото: Дмитро Перов