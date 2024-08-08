Біля ТРЦ "Гулівер" демонтували незаконну рекламу заввишки 8 метрів: фото

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Ірина Маймур
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Біля ТРЦ "Гулівер" демонтували незаконну рекламу заввишки 8 метрів.

Вивіску прибрали з даху багатоповерхівки, інформує КП "Київреклама".

Її загальна площа — 60 м².

Демонтаж проводили на висоті 30 метрів, використовуючи спеціальне спорядження. На початку конструкцію перевели у лежаче положення та розділили на частини. Після металеві літери спустили з даху на землю за допомогою лебідки.

Причина демонтажу — заборгованість власника перед містом за розміщення реклами.

Фото: КП "Київреклама"

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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