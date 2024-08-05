Дивіться, як у центрі Києва демонтували незаконну рекламу

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Валерія Гуржий
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За минулий місяць у Києві демонтовали понад 2000 незаконних вивісок, банерів, штендерів та конструкцій на парканах.

Про це повідомили у КП "Київреклама".

Більшість незаконної реклами розміщувалося на фасадах будинків. Її демонтували на вулицях Дмитрівській, Урлівській, Великій Житомирській, Князів Острозьких, Героїв Дніпра та на інших локаціях міста.

Найбільше реклами прибрали у Шевченківському районі. З центральної частини міста демонтували понад 450 незаконних конструкцій, частина з них перекривали фасади історичної забудови.

Фото: КП "Київреклама"

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Опубліковано: 05 серпня 2024
реклама демонтаж
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