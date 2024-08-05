Дивіться, як у центрі Києва демонтували незаконну рекламу
За минулий місяць у Києві демонтовали понад 2000 незаконних вивісок, банерів, штендерів та конструкцій на парканах.
Про це повідомили у КП "Київреклама".
Більшість незаконної реклами розміщувалося на фасадах будинків. Її демонтували на вулицях Дмитрівській, Урлівській, Великій Житомирській, Князів Острозьких, Героїв Дніпра та на інших локаціях міста.
Найбільше реклами прибрали у Шевченківському районі. З центральної частини міста демонтували понад 450 незаконних конструкцій, частина з них перекривали фасади історичної забудови.
Фото: КП "Київреклама"
Опубліковано: 05 серпня 2024