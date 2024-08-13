У Львові облаштували велокоридори: для чого вони призначені
У Львові по вулицях Гоголя та Огієнка в Галицькому районі облаштували велокоридори.
Про це повідомляє ГО ”Зручне місто”.
На відміну від велосмуги чи велодоріжки, такими коридорами можуть рухатися й велосипеди, й автомобілі одночасно (в одному напрямку). На дорозі їх позначають розміткою чи виділяють іншим покриттям.
“Тобто це не є велосмуга, це не є велодоріжка. Тут рух велосипедом здійснюється по дорозі разом з автомобілями. Будьте уважні”, — закликали у ГО.
Фото: ГО ”Зручне місто”
Опубліковано: 13 серпня 2024