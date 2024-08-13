У Львові облаштували велокоридори: для чого вони призначені

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Наталія Габрух
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У Львові по вулицях Гоголя та Огієнка в Галицькому районі облаштували велокоридори.

Про це повідомляє ГО ”Зручне місто”.

На відміну від велосмуги чи велодоріжки, такими коридорами можуть рухатися й велосипеди, й автомобілі одночасно (в одному напрямку). На дорозі їх позначають розміткою чи виділяють іншим покриттям.

“Тобто це не є велосмуга, це не є велодоріжка. Тут рух велосипедом здійснюється по дорозі разом з автомобілями. Будьте уважні”, — закликали у ГО.

Фото: ГО ”Зручне місто”

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Опубліковано: 13 серпня 2024
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