У Львові облаштували велокоридори: для чого вони призначені

У Львові по вулицях Гоголя та Огієнка в Галицькому районі облаштували велокоридори.

Про це повідомляє ГО ”Зручне місто”.

На відміну від велосмуги чи велодоріжки, такими коридорами можуть рухатися й велосипеди, й автомобілі одночасно (в одному напрямку). На дорозі їх позначають розміткою чи виділяють іншим покриттям.

“Тобто це не є велосмуга, це не є велодоріжка. Тут рух велосипедом здійснюється по дорозі разом з автомобілями. Будьте уважні”, — закликали у ГО.

Фото: ГО ”Зручне місто”