На Великій кільцевій дорозі облаштовують велодоріжку: фото

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Наталія Габрух
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У рамках капітального ремонту Великої кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до вулиці Зодчих облаштовують велосипедну доріжку.

Про це повідомляє Telegram-канал Bike City.

Розділювальна смуга має ширину 25 см, вона виконана з колотої бруківки — це обов'язкова вимога облаштування суміжної велодоріжки з тротуаром.

“Мабуть вперше в Києві виконані вимоги Державних будівельних норм щодо покриття пішохідного тротуару, велосипедної доріжки та розділової смуги між ними”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Bike City

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Опубліковано: 06 серпня 2024
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