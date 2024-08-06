На Великій кільцевій дорозі облаштовують велодоріжку: фото

У рамках капітального ремонту Великої кільцевої дороги від Жулянського шляхопроводу до вулиці Зодчих облаштовують велосипедну доріжку.

Про це повідомляє Telegram-канал Bike City.

Розділювальна смуга має ширину 25 см, вона виконана з колотої бруківки — це обов'язкова вимога облаштування суміжної велодоріжки з тротуаром.

“Мабуть вперше в Києві виконані вимоги Державних будівельних норм щодо покриття пішохідного тротуару, велосипедної доріжки та розділової смуги між ними”, — йдеться у повідомленні.

Фото: Bike City