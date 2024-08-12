У Дарницькому районі демонтують модерністський фонтан

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Наталія Габрух
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В Дарницькому районі Києва почали демонтувати модерністський фонтан. Він знаходиться на вулиці Ялтинській, 14 біля Адміністрації Державної прикордонної служби України.

Про це повідомив автор проєкту Ukrainian Modernism Дмитро Соловйов у соцмережах.

“Прямо зараз Комунальне підприємство ”Київблагоустрій” знищує чудовий модерністський фонтанчик по вулиці Ялтинська 14. Невже мало місця? А скільки памʼятників було декомунізовано, стоять голі постаменти?“, — йдеться у дописі.

Наразі біля споруди працює екскаватор. Замість фонтану мають встановити пам'ятник прикордонникам.

Фото: Дмитро Соловйов

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Опубліковано: 12 серпня 2024
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