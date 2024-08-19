У Києві збережуть мозаїку на фасаді палацу дитячої та юнацької творчості на Солом'янці – депутатка Київради

102
Наталія Габрух
share share

Мозаїку на фасаді палацу дитячої та юнацької творчості на Солом'янці збережуть.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Вона заявила, що панно не будуть ховати за утеплювачем.

“Так, шкода, що роль українських митців в союзі зводилася до прикрашання утилітарних будівель. Але знищувати цей мистецький доробок — це вандалізм”, — написала Ксенія Семенова.

Раніше ми писали, що на Солом'янці мозаїка, яка розташована на Палаці дитячої та юнацької творчості, може опинитися під утепленням фасаду.

Про це заявляли активісти спільноти Child of Socialism. У закладі посилалися на те, що на панно зображені діти у піонерських краватках й у межах закону про декомунізацію його можна прибрати.

Натомість активісти заявили, що аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. “І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України”, — зазначили активісти.

Фото: Child of socialism

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 19 серпня 2024
share share
Салат з кавуном, який ви точно не куштували — смачний рецепт від Марко Черветті Салат з кавуном, який ви точно не куштували — смачний рецепт від Марко Черветті На залізничному вокзалі у Києві покажуть імерсивні вистави про шлях коханої воїна: як взяти участь На залізничному вокзалі у Києві покажуть імерсивні вистави про шлях коханої воїна: як взяти участь Апероль шприц, і не тільки — 5 рецептів літніх коктейлей Апероль шприц, і не тільки — 5 рецептів літніх коктейлей Дивіться, як виглядає відновлений ліцей у Бородянці: фото Дивіться, як виглядає відновлений ліцей у Бородянці: фото
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.