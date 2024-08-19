У Києві збережуть мозаїку на фасаді палацу дитячої та юнацької творчості на Солом'янці – депутатка Київради

Мозаїку на фасаді палацу дитячої та юнацької творчості на Солом'янці збережуть.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова.

Вона заявила, що панно не будуть ховати за утеплювачем.

“Так, шкода, що роль українських митців в союзі зводилася до прикрашання утилітарних будівель. Але знищувати цей мистецький доробок — це вандалізм”, — написала Ксенія Семенова.

Раніше ми писали, що на Солом'янці мозаїка, яка розташована на Палаці дитячої та юнацької творчості , може опинитися під утепленням фасаду.

Про це заявляли активісти спільноти Child of Socialism. У закладі посилалися на те, що на панно зображені діти у піонерських краватках й у межах закону про декомунізацію його можна прибрати.

Натомість активісти заявили, що аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. “І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України”, — зазначили активісти.