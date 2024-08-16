На Солом'янці мозаїка може опинитися під утепленням: що кажуть активісти

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Валерія Гуржий
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На Солом'янці мозаїка, яка розташована на Палаці дитячої та юнацької творчості, може опинитися під утепленням фасаду.

Про це повідомляють Child of socialism.

Зазначається, що зашити мозаїку під утепленням можуть вже у понеділок, хоча "існують елементарні способи утеплення зсередини і пропрацювання щілин".

"Вони посилаються на те, що на мозаїці зображені діти у піонерських краватках і згідно зі законом про декомунізацію, можуть з чистою совістю знищувати її. Але не можуть. Аби декомунізувати панно, достатньо підмалювати фарбою краватки і прапорець. І це буде прекрасна робота із дітьми, деревцем та соняшником, як символом України", – повідомили в організації.

Також вони нагадують, що є багато гарних прикладів, коли будівлю утеплювали, але при цьому зберігали мозаїки.

"Але ні. Мабуть для виховання дітей, їм краще дивитися на пласку стіну чи вентфасад, аніж на складну роботу із керамічних шматочків, битих глечиків і смальти", – додали у Child of socialism.

Фото: Child of socialism

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Опубліковано: 16 серпня 2024
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