Викрито розкрадання коштів на будівництві Подільського мосту: яких збитків завдали

Подільською окружною прокуратурою Києва повідомлено про підозру керівнику субпідрядної організації за фактом привласнення бюджетних коштів у розмірі 6 млн грн під час будівництва Подільського мосту.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Як встановило слідство, генпідрядник будівництва Подільського мосту у 2020 році вніс неправдиві дані про обсяги та вартість підводних робіт, які виконувало субпідрядне підприємство. Йдеться про роботи з очищення металоконструкцій від обростання на глибині 12-20 метрів із залученням водолазної станції. За ці роботи субпідрядній організації перерахували понад 6 млн грн.

Згідно висновків судової будівельно-технічної та економічної експертизи, вказані роботи фактично не проводилися.

Обвинувальний акт стосовно генпідрядника за вказаними фактами вже скеровано до суду.

Фото: пресслужба Київської міської прокуратури