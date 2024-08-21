На честь загиблого пілота "Джуса" перейменують вулицю на Солом’янці.

Про це ідеться у відповіді на петицію міського голови Віталія Кличка.

Автор звернення Антон Осьмак закликає перейменувати на честь Андрія Пільщикова вулицю Зеленогірську. За його словами, цей топонім з'явився в Києві в 1955 році на згадку про російське місто Зеленогорськ.

Вулиця Зеленогірська бере початок від проспекту Повітряних Сил. Назва цієї вулиці створить на мапі Києва символічний зв’язок від видатних українських авіаторів минулого (Авіаконструктора Олега Антонова, Левка Мацієвича) до Героїв сучасності, вважає автор петиції.

Міська влада схвалила це рішення, але зазначила, що походження назви цієї вулиці поки не з’ясоване, і немає офіційного висновку щодо її можливого зв’язку з російською імперською символікою. Тому рішення буде прийматися не відповідно до закону про декомунізацію.

Для перейменування вулиці тепер необхідно подати пропозицію з обґрунтуванням, інформаційну довідку про Андрія Пільщикова та отримати письмову згоду від його родичів.

Нагадаємо, що петиція про перейменування про перейменування вулиці на честь пілота Андрія "Джуса" Пільщикова з’явилася у липні. Вона дуже швидко набрала голоси містян.

Фото: Міністерство оборони України