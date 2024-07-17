На честь пілота Андрія "Джуса" Пільщикова просять перейменувати вулицю на Солом'янці — петиція

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Ірина Маймур
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Вулицю на Солом’янці просять перейменувати на честь пілота Андрія “Джуса” Пільщикова, який був одним із "Привидів Києва".

Відповідну петицію зареєстрували на сайті Київської міськради.

Автор звернення Антон Осьмак закликає перейменувати на честь Андрія Пільщикова вулицю Зеленогірську. За його словами, цей топонім з'явився в Києві в 1955 році на згадку про російське місто Зеленогорськ.

Вулиця Зеленогірська бере початок від проспекту Повітряних Сил. Назва цієї вулиці створить на мапі Києва символічний зв’язок від видатних українських авіаторів минулого (Авіаконструктора Олега Антонова, Левка Мацієвича) до Героїв сучасності, вважає автор петиції.

"З початком широкомасштабного російського вторгнення "Джус" боронив небо України в складі 40 бригади тактичної авіації — "Привидів Києва" та доклав чимало особистих зусиль, аби наблизити рішення країн Заходу про надання Україні літаків F16", — зазначає Осьмак.

Фото: MilAviaUA

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Опубліковано: 17 липня 2024
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