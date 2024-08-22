Петиція про встановлення захисних екранів в метро набрала необхідні голоси

Петиція про встановлення захисних екранів в київському метро набрала необхідні голоси.

Петицію зареєстрували у липні 2024 року. За словами автора Богдана Коваленка, через війну частина громадян України перебуває у важкому психологічному стані, що “іноді призводить до суїцидальних намірів”.

“Встановлення захисних екранів у метро може запобігти таким трагічним випадкам”, — стверджує Коваленко.

Крім того, як вважає автор петиції, впасти на колії можна, просто втративши рівновагу. Це стосується й демобілізованих військових, які користуються милицями або іншими допоміжними засобами.

“Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену”, — зазначає автор петиції.

Водночас встановлення захисних екранів неможливе без певного рівня автоматизації руху, яка б дозволяла зупиняти потяг завжди в одному місці з мінімальною похибкою. Оскільки для того, аби ініціатива працювала, двері потяга й двері захисного екрана мають збігтися, зауважили “Пасажири Києва”.

Подібний проєкт із модернізації лінії метро М3 в Будапешті коштував 440 мільйонів євро. Оновлення тривало майже три роки, протягом яких значні ділянки лінії не працювали. Їх замінили автобусами. Встановлення захисних екранів в метро є "стратегічно хорошою ідеєю", але реалізація потребує повної перебудови систем безпеки та автоматики ліній київського метро з підвищенням рівня автоматизації, додали у "Пасажирах Києва".

Фото: “Пасажири Києва”