У Києві просять встановити на станціях метро захисні екрани – петиція
На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про встановлення захисних екранів на станціях метро. Це пов’язано з тим, що протягом тижня двоє людей потрапили під потяг.
Про це йдеться у тексті петиції.
За словами автора петиції, через війну частина громадян України знаходиться у важкому психологічному стані, що “іноді призводить до суїцидальних намірів”.
“Встановлення захисних екранів у метро може запобігти таким трагічним випадкам”, — стверджує автор.
Крім того, як вважає автор петиції, впасти на колії можна, просто втративши рівновагу. Це стосується й демобілізованих військових, які користуються милицями або іншими допоміжними засобами.
“Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену”, — зазначає автор петиції.
Наразі петицію підписали 1400 людей. Щоб її розглянули депутати, вона має набрати 6000 підписів.
Фото: КП “Київський метрополітен”