У Києві просять встановити на станціях метро захисні екрани – петиція

На сайті Київської міської ради зареєстрували петицію про встановлення захисних екранів на станціях метро. Це пов’язано з тим, що протягом тижня двоє людей потрапили під потяг.

Про це йдеться у тексті петиції.

За словами автора петиції, через війну частина громадян України знаходиться у важкому психологічному стані, що “іноді призводить до суїцидальних намірів”.

“Встановлення захисних екранів у метро може запобігти таким трагічним випадкам”, — стверджує автор.

Крім того, як вважає автор петиції, впасти на колії можна, просто втративши рівновагу. Це стосується й демобілізованих військових, які користуються милицями або іншими допоміжними засобами.

“Встановлення захисних екранів допоможе зменшити ризики для всіх категорій населення та покращить загальний рівень безпеки на станціях метрополітену”, — зазначає автор петиції.

Наразі петицію підписали 1400 людей. Щоб її розглянули депутати, вона має набрати 6000 підписів.

Фото: КП “Київський метрополітен”