Під час ремонту Південного мосту привласнили майже мільйон гривень

У Києві судитимуть заступника директора підрядної організації через заволодіння майже мільйона гривень під час ремонту Південного мосту та транспортних розв'язок.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

Відомо, що між КП "Київавтошляхміст" та приватним підприємством у 2023 році був укладений договір підряду на виконання протиаварійних робіт з ремонту деформаційних швів Південного мосту та транспортних розв’язок у Києві.

У подальшому заступник директора підрядної організації, знаючи, що під час виконання робіт частково замінено бетонну суміш на іншу, не передбачену тендерною документацією, вніс відомості до актів виконаних робіт, що призвело до збільшення ціни ремонту. Висновком експертів підтверджено завдання збитків бюджету міста на суму майже 1 млн гривень.



Раніше ми писали, що під час будівництва Подільського мосту привласнили 6 млн грн.

Фото: Київська міська прокуратура