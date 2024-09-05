У Києві можуть з'явитися звукові оповіщення про хвилину мовчання: що ще розглядають

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Валерія Гуржий
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Петиція із закликом запровадити у Києві хвилину мовчання для вшанування пам'яті загиблих військових набрала необхідну кількість голосів, тож на неї відповів міський голова столиці Віталій Кличко.

Автор петиція пропонує запровадити звук метроному щодня о 9 ранку у всіх районах через гучномовці або через систему оголошення повітряної тривоги. Також він пропонує зупиняти на хвилину метро та громадський транспорт та поширювати більше інформацію про хвилину мовчання у рекламі.

У відповіді на петицію Віталій Кличко повідомив, що безпекові питання, інтенсивність транспортного руху в столиці та вимоги, встановлені Правилами дорожнього руху, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України, а запропоноване в петиції щоденне зупинення руху громадського транспорту потребує додаткового вивчення.

Водночас міський голова пообіцяв здійснити такі заходи:

  • інформувати суб’єкти господарювання у Києві, у тому числі розповсюджувачів реклами, про необхідність долучення до проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, у тому числі шляхом розміщення відповідної інформації на рекламних площах;

  • вивчати технічні можливості та впровадити механізми використання засобів територіальної автоматизованої системи централізованого оповіщення для транслювання звукових/тестових повідомлень щодо проведення загальнонаціональної хвилини мовчання;

  • опрацювати можливості впровадження системи трансляції звукових оголошень про загальнонаціональну хвилину мовчання у громадському транспорті.

Кличко також додав, що вже на розгляд Київради внесений проєкт рішення "Про забезпечення загальнонаціональної хвилини мовчання в місті Києві", яким передбачено врегулювання частини питань, порушених в електронній петиції.

Окрім того, основна ідея петиції не перебуває виключно у адміністративній площині регулювання органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

Які вже заходи діють у Києві:

  • щоденно в етерах радіостанції та телекомпанії єдиного мовника територіальної громади міста Києва, о 09 годині 00 хвилин лунає метроном про загальнонаціональну хвилину мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії російської федерації проти України;
  • у закладах освіти міста Києва забезпечується проведення щоденно загальнонаціональної хвилини мовчання;
  • забезпечується проведення загальнонаціональної хвилини мовчання під час офіційних та робочих заходів, що організовуються та здійснюються Київрадою та КМДА.

А також з метою вшанування загиблих військових в закладах освіти столиці у 2024–2025 навчальному році заплановано проведення інформаційно-освітніх та виховних заходів патріотичного спрямування.

Раніше ми писали, що у кожному районі Києва визначили громадські простори, які стануть місцями вшанування пам’яті загиблих учасників російсько-української війни.

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Опубліковано: 05 вересня 2024
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