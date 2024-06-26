У всіх районах Києва створять простори для вшанування загиблих військових

У кожному районі Києва визначили громадські простори, які стануть місцями вшанування пам’яті загиблих учасників російсько-української війни.

Про це повідомила заступниця голови Київської міської державної адміністрації Марина Хонда.

У таких локаціях планують встановити інтерактивні інформаційні дошки з іменами загиблих мешканців району.

“У 2023 році кількість клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків становила 71% від загальної кількості, а протягом першого кварталу 2024 року збільшилася до 90%”, — зазначає Марина Хонда.

З 2014 року на честь Захисників та Захисниць перейменували вже 60 вулиць, провулків, площ, скверів тощо. У Києві з'явився “Парк захисників України”, сквер “Спортсменів-захисників” та сквер “Саперів”. На Печерську облаштовується сквер імені Дмитра “ДаВінчі” Коцюбайла.

“З одного боку, є запит суспільства на встановлення пам’ятників у звичному розумінні, з іншого, фахівці наголошують на їх імовірному травматичному впливі. Окрім цього, наразі на перейменування об’єкту іменем загиблого героя чи героїні претендує по кілька родин, а створювати умови конкуренції між родинами не припустимо”, — коментує Марина Хонда.

Фото: АрміяInform