ГО "Захистомо Протасів Яр" запросили на зустріч із забудовником

Представників ГО "Захистимо Протасів Яр" запросили на засідання постійної комісії Київради з питань архітектури, містопланування та земельних відносин на зустріч із забудовником.

Про це повідомили в організації.

На засідання громадську організацію, компанію-забудовника та голів фракцій запросив голова комісії Михайло Терентьєв для того, щоб "обговорити проблемні питання, які можуть виникнути при розгляді проєктів рішень КМР щодо захисту Заказника імені Романа Ратушного в Протасовому Яру".

Зазначається, що йдеться про ті проєкти, які спрямовані на збереження статусу території Протасового Яру як зеленої зони.

"Що за проблемні питання з’явились, коли проєкти рішень вже всіма погоджені та мали бути винесені на голосування, пан Терентьєв не пояснив", – додали в організації.

Також в організації "Протасів Яр" повідомляють, що їм лист-запрошення на зустріч з забудовником направила не Київрада, не пан Терентьєв, а передав власне забудовник. Як виявилось, представник забудовника раніше вже зустрічався з депутатами КМР.

"Зустріч з питань Протасового яру без присутності представників громади виглядає неприйнятною. Ми дуже хочемо помилятись, але бачимо ознаки неформальних "домовленостей" за спиною у громади. Сам Михайло Терентьєв не намагався зв'язатись із представниками громадської організації сьогодні чи раніше, а на наші телефонні дзвінки не відповів. Ознак того, що земельна комісія намагалась повідомити нас про зустріч, немає", – наголосили в організації.

При цьому, вже півроку під різними приводами зривається винесення на сесію КМР проєктів рішень по захисту заказника. Останнє засідання КМР мало відбутись 29 серпня, але питання, що стосуються Протасового Яру, на засідання так і не винесли. Наступне засідання Київради заплановане на 19 вересня.

Раніше ми писали, що депутати Київради схвалили рішення про створення ландшафтного заказника "Протасів Яр".

Боротьба за збереження зеленої зони Протасового Яру тривала декілька років. Фірма "Дайтона Груп" планувала на території урочища будівництво ЖК Tourbillon з трьома 40-поверхівками. У 2019 році на місці забудови місцеві мешканці та активісти своїми автомобілями перекривали доступ техніці забудовника.

У липні 2020 року Протасовому Яру повернули статус зеленої зони, а в жовтні того ж року суд скасував дозвіл на будівництво ЖК в урочищі.

А в січні 2022 року міський голова Віталій Кличко повідомив, що влада міста розпочала роботу над створенням ландшафтного заказника.

Фото: "Захистимо Протасів Яр"