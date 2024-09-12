Унаслідок російської атаки по Львову 4 вересня пошкоджені 19 пам’яток архітектури.

Про це повідомляють у Львівській міськраді.

Внаслідок ворожої атаки 4 вересня у двох районах Львова – Франківському та Залізничному – пошкоджено 189 будинків. Значна частина з них – памʼятки архітектури або історично цінні будинки.

У Франківському районі пошкоджено 68 житлових будинків. З них 13 – памʼятки архітектури.

Загалом вже провели обстеження 13 будинків-пам‘яток архітектури та 14 будинків історичного ареалу. Надані відповідні рекомендації щодо їхнього відновлення. Триває укладення договорів на проведення цих робіт.

У Залізничному районі пошкоджено 121 житловий будинок. З них 6 – пам’ятки архітектури.

Загалом внаслідок атаки пошкоджено 71 вхідну браму до будинків, 150 вхідних дверей до помешкань, близько 2700 вікон, з них 194 вікна в місцях загального користування, зокрема 71 дерев’яне вікно в пам’ятках.

Раніше ми писали, що через ракетний удар по Львову пошкоджені щонайменше с ім пам’яток архітектури. У виданні “Твоє місто” написали , чим вони особливі.

Найбільше постраждав будинок на вул. Коновальця, 44, який був збудований у 1911-1912 роках і є прикладом пізньої сецесії. Внаслідок обстрілу повністю обвалився верхній поверх, дах і частина сходової клітки, а також пошкоджена майже вся стіна заднього фасаду, палисадник та перекриття.

Ще одна пошкоджена пам'ятка — це вілла “Сонячна” на вул. Мельника, 7, яка була зведена у 1905 році для Людвіка Геллера, колишнього директора Львівської опери. Вілла є зразком народної сецесії, з характерним стрімким дахом і дерев'яними елементами. Внаслідок обстрілу пошкоджено дах і конструкції будинку, а також дерев'яну прибудову, яка постраждала внаслідок пожежі.

Не уникнула руйнувань і вілла Юзефи Франц, відома як “палац гіпсових королів”, розташована на вул. Коновальця, 47. У будівлі, зведеній у 1892 році для вдови власника гіпсової фабрики, вилетіло близько 70 вікон, пошкоджені ліпнина та фасадні елементи.

Також серйозно постраждала Львівська спеціалізована школа №5 ім. Іванни та Іллі Кокорудзів на вул. Кокорудзи, 9, яка є історичною пам'яткою. Школа, що колись була першою жіночою гімназією на Галичині, зазнала пошкоджень унаслідок обстрілу, коли ракета впала у внутрішній двір будівлі.

Ударною хвилею також пошкодили будинок дитячої творчості “Веселка” на вул. Антоновича, 47. Будівля була споруджена у 1922—1929 роках за проєктом архітектора Максиміліана Станіслава Мацялка.

На вул. Квітки-Основ’яненка, 7А та 7, дві споруди 20 століття. Будинок за адресою 7А є однією з перших модерністичних кам’яниць Львова. Згідно з архівними документами, власником забудови був Вінсент Кузнєвич. Зведений у 1938 році, будинок спроєктувала будівельна фірма Тадеуша Теодоровича-Тодоровського, відомого львівського архітектора, який працював у стилі функціоналізму.

Нагадаємо, 4 вересня російські війська завдали удару по житловому масиву у Львові, що призвело до загибелі 7 людей.

Фото: ЛМР; “Твоє місто”