На ДВРЗ з’явиться новий сквер: що вже зробили

На ДВРЗ у Києві, навпроти буд. 60 по вулиці Алматинській з’явиться новий сквер.

Про це повідомляє комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Дніпровського району.

На території скверу вже прокладені доріжки, встановлено сучасне освітлення, лави та урни, облаштовано нову трамвайну зупинку. Також територія скверу оснащена автоматичною системою поливу, а особливістю цього місця є “зелені” трамвайні колії.

Крім цього, скоро у сквері планують створити тунель з граба та висадити масиви з гортензії і злаків.

Раніше ми писали, що на останній зупинці трамваїв на ДВРЗ між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит .

При цьому "Пасажири Києва" наголошують на тому, що історія реконструкції трамвайної лінії по вулиці Алматинській розпочалась ще у листопаді 2019 року. Тоді проблеми розпочались, коли Київпастранс вирішив змінити свій проєкт реконструкції під час проведення капітального ремонту проїздної частини Київавтодором не узгодивши свої дії. Як наслідок, після зміни проєкту в більшості місць платформи просто не влізали без підрізання свіжовкладеного асфальту.

Зрештою Київпастранс вирішив не будувати платформи на жодній зупинці та відкрив лінію на початку 2022 року без платформ, які є обов'язковими згідно з чинними нормами , передбачені проєктом, що пройшов експертизу та затвердженим розпорядженням КМДА.

Як наслідок – тепер на вулиці їздять сучасні низькопідлогові трамваї, в які люди на колісних кріслах чи з дитячими візками просто не можуть заїхати. Також не була добудована кінцева зупинка, а для обслуговування частини району довелось залишити автобуси-дублери.

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