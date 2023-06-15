Реконструкцію трамвайних колій на ДВРЗ не завершать у 2023 році – Дептранс КМДА

49
Марія Іващук
share share

Реконструкцію трамвайних колій на вулиці Алматинській (ДВРЗ) не завершать у 2023 році. На це не передбачили бюджет.

Таку відповідь надали у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА на запит депутатки Київради Ксенії Семенової щодо строків завершення довгобуду на ДВРЗ, який розпочали влітку 2019 року.

Рух на лінії було запущено на початку 2022 року. Тоді КМДА повідомляло, що реконструкція завершена, проте наразі на лінії досі не побудовані високі платформи.

“Люди на візках не можуть скористатись навіть новими низькопідлоговими трамваями. Існуючі посадкові майданчики небезпечні через малу ширину і розміщення тактильних плиток для незрячих в габариті трамваю”, – зазначають в ініціатитві “Пасажири Києва”.

Також не завершена реконструкція тягової підстанції та кінцевої зупинки, через що досі їздить автобус-дублер 33т.

Пасажири скаржаться на те, що автобус і трамвай часто виїжджають одночасно.

“Наразі на цьому автобусному маршруті їздить 4 автобуси, якими доцільно було б посилити випуск на інших маршрутах, а не дублювати електротранспорт”, – вважають в “Пасажири Києва”.

Також з липня 2016 року продовжується реконструкція трамвайної лінії від Гната Юри до Михайлівської Борщагівки, яка мала тривати 1,5 роки відповідно до розпорядження КМДА. Цього року в бюджеті коштів на продовження будівництва теж не закладено.

Нагадаємо, що вартість будівництва розв'язки на Оболоні зросла до 2 млрд гривень.

Фото: petition.kyivcity.gov.ua

Опубліковано: 15 червня 2023
ДВРЗ трамвай громадський транспорт Київ
share share
У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків У «Дії» можна буде закрити ФОП у декілька кліків Як приготувати моцарелу власноруч Як приготувати моцарелу власноруч Суд остаточно заборонив будівництво висоток на Микільській Слобідці Суд остаточно заборонив будівництво висоток на Микільській Слобідці Фотограф підсвітив зруйновані рф будинки в селі Довгеньке на Харківщині Фотограф підсвітив зруйновані рф будинки в селі Довгеньке на Харківщині У Деснянському районі розчистили озеро Кругле: відео до та після прибирання У Деснянському районі розчистили озеро Кругле: відео до та після прибирання "Вносимо в нуль": У Києві поприбирають бордюри для безбар'єрного пересування "Вносимо в нуль": У Києві поприбирають бордюри для безбар'єрного пересування На місці будинку на Софіївській вулиці, де Грушевський оголосив Акт Злуки, хочуть звести висотку На місці будинку на Софіївській вулиці, де Грушевський оголосив Акт Злуки, хочуть звести висотку Київський дизайнер розробив новий шрифт для зупинок замість російського Київський дизайнер розробив новий шрифт для зупинок замість російського
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2023 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.