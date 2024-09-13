На ДВРЗ замість плит на трамвайних коліях поклали газон: що не так

На останній зупинці трамваїв на ДВРЗ між трамвайними рейками поклали ґрунт та газон замість бетонних плит.

Про це повідомив місцевий житель Михайло Малишенко.

Зелені колії популярні у багатьох європейських містах через здатність знижувати рівень шуму та вбирати воду.

При цьому "Пасажири Києва" наголошують на тому, що історія реконструкції трамвайної лінії по вулиці Алматинській розпочалась ще у листопаді 2019 року. Тоді проблеми розпочались, коли Київпастранс вирішив змінити свій проєкт реконструкції під час проведення капітального ремонту проїздної частини Київавтодором не узгодивши свої дії. Як наслідок, після зміни проєкту в більшості місць платформи просто не влізали без підрізання свіжовкладеного асфальту.

Зрештою Київпастранс вирішив не будувати платформи на жодній зупинці та відкрив лінію на початку 2022 року без платформ, які є обов'язковими згідно з чинними нормами, передбачені проєктом, що пройшов експертизу та затвердженим розпорядженням КМДА.

Як наслідок – тепер на вулиці їздять сучасні низькопідлогові трамваї, в які люди на колісних кріслах чи з дитячими візками просто не можуть заїхати. Також не була добудована кінцева зупинка, а для обслуговування частини району довелось залишити автобуси-дублери.

У травні 2024 року повідомили, що побудовані платформи відповідають розробленій та затвердженій проектно-кошторисній документації. Це при тому, що платформи не побудовані взагалі.

"Зараз на кінцевій трамвайної лінії відбуваються незрозумілі дії – її активно готують до відкриття, замість трамвайних плит влаштовують газон При цьому на самій кінцевій зупинці як і на решті зупинок не побудували платформу, хоча якраз там місця вдосталь", – повідомили в організації.

"Пасажири Києва" також зазначають, що замість реальних кроків по створенню безбар'єрного простору в Києві все закінчується мінімальним благоустроєм території.

Фото: Михайло Малишенко, Пасажири Києва