Готель “Україна” на Майдані Незалежності продали за 2,5 млрд гривень.

Про це йдеться в системі "Прозорро.Продажі".

Переможцем аукціону стало ТОВ “Ола Файн”. Кінцевим бенефіціарним власником компанії є Максим Кріппа, який у 2022 році став офіційним власником української кіберспортивної команди NAVI.

Стартова ціна аукціону становила 1,05 млрд гривень (без ПДВ), однак переможець підвищив її до 2,5 млрд грн, що майже в 2,5 рази більше.

У торгах також брали участь дві інші компанії: ТОВ “Житомирський меблевий комбінат” Вадима Григор'єва з пропозицією 1,46 млрд гривень і ТОВ “Аларіт-Пром-” Сергія Сподіна, яка запропонувала 1,16 млрд гривень.

Готель “Україна” став першим об'єктом великої приватизації з початку повномасштабної війни. Наступним об'єктом великої приватизації цього року стане “Об'єднана гірничо-хімічна компанія”, аукціон щодо якої запланований пізніше. Стартова ціна на цей актив становить 3,9 млрд гривень.

Раніше ми писали, що готель "Україна" планують віддати на приватизацію. Він накопичив понад 45 млн боргів.