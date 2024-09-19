На Подолі з’явився мурал “Мудрий панує над зірками”, присвячений ГУР: фото

На Подолі з’явився мурал “Мудрий панує над зірками”, присвячений ГУР.

Стінопис розташований на стіні будинку по вулиці Нижній Вал, 51. Його створив український художник Володимир Манжос, відомий як WaOne.

Мурал присвячений діяльності Головного управління розвідки (ГУР) та успіхам Сил оборони України у Чорному морі із застосуванням морських дронів “Маґура”. Ініціатором проєкту є благодійний фонд "Сучасна Україна".

В сюжеті стінопису художник звертається до успішних операцій ГУР. На передньому плані зображена сова, яка рухається на серфі серед бурхливого моря. Ця птаха є символом ГУР. Позаду неї рука, яка символізує невидиму роботу ГУР, що задає тональність всім подіям: роботі дронів “Маґура” та знищенню військових російських баз кораблів в Чорному морі.

Знизу розмістили девіз ГУР “Sapiens dominabitur astris” (“Мудрий панує над зірками”), а на небі — сузір’я Тельця, яке символізує Україну.

Мурал є частиною акції “ГУРКІТ від ГУРу”, мета якої — збір коштів на придбання надводного дрона “Маґура”. Всі зібрані кошти підуть на купівлю дронів, загальна мета збору — 10 мільйонів гривень. Доєднатися до ініціативи можна за посиланням.

Раніше ми писали, що художник WaOne Interesni Kazki малює мурал на Подолі. До створення роботи можна долучитися за донат.

Фото: пресслужба БФ ”Сучасна Україна”