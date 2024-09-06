Художник WaOne Interesni Kazki малює мурал на Подолі. До створення роботи можна долучитися за донат
Художник WaOne Interesni Kazki малює мурал на Подолі. До створення стінопису можна долучитися за донат.
Про це стало відомо з інстаграму митця.
Новий мурал від Володимира Манжоса з'явиться на Подолі біля бізнес-центру Domino. На тій самій будівлі вже розміщений мурал Victory, створений художником у жовтні 2022 року.
До створення цього муралу можуть долучитися всі охочі. За донат на потреби Сил оборони, учасники зможуть під наглядом митця зробити кілька мазків пензлем і стати співавторами роботи. Для участі необхідно написати художнику WaOne в особисті повідомлення в Instagram.
Фото: інстаграм Володимира Манжоса
Опубліковано: 06 вересня 2024
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