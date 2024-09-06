Художник WaOne Interesni Kazki малює мурал на Подолі. До створення роботи можна долучитися за донат

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Ірина Маймур
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Художник WaOne Interesni Kazki малює мурал на Подолі. До створення стінопису можна долучитися за донат.

Про це стало відомо з інстаграму митця.

Новий мурал від Володимира Манжоса з'явиться на Подолі біля бізнес-центру Domino. На тій самій будівлі вже розміщений мурал Victory, створений художником у жовтні 2022 року.

До створення цього муралу можуть долучитися всі охочі. За донат на потреби Сил оборони, учасники зможуть під наглядом митця зробити кілька мазків пензлем і стати співавторами роботи. Для участі необхідно написати художнику WaOne в особисті повідомлення в Instagram.

Фото: інстаграм Володимира Манжоса

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Опубліковано: 06 вересня 2024
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