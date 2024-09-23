Парк вздовж Йорданського озера на Оболоні продовжать ремонтувати: оголошено тендер

“Київзеленбуд” оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту парку вздовж озера Йорданське на Оболоні вартістю понад 32 млн грн.

Щоб завершити роботи у парку Громадський рух “Почайна” разом із працівниками КО “Київзеленбуд” визначили перелік робіт, який має бути виконаний компанією-переможцем. А саме:

завершення будівництва нижньої екодоріжки вздовж озера;

дооблаштування пандусів та сходів;

встановлення системи поливу;

облаштування основи для спортивних тренажерів та дитячого майданчика;

облаштування габіонної набережної дерев’яним покриттям.

Варто зазначити, що це не перший тендер пов’язаний з оновленням території навколо Йорданського озера.

З 2015 року команда активістів “Громадського руху” “Почайна” почала обговорення проєкту ревіталізації озера з місцевими мешканцями та чиновниками. У 2019 році з бюджету міста виділили кошти на розчищення Йорданського та пов'язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське. А у 2021 році почали роботи.

Тоді влаштували 1000 квадратних метрів доріжок з ФЕМ , а також проклали велодоріжки. Крім цього, на території парку влаштували близько 1700 квадратних метрів газону, висадили майже 1800 багаторічних рослин.

У 2022 – 2023 роках завершили ще 900 кв. м із велосипедною доріжкою та розпочали підготовку до облаштування нижньої прогулянкової доріжки. В планах було облаштування дитячого майданчика.

Попередній тендер був оголошений у 2023 році вартістю 18 млн грн. Згідно з ним компанія-переможець мала облаштувати нову дитячу зону, встановивши 14 балансувальних стовпчиків, підвісний місток, столик з пеньками та 3 дитячі комплекси, один із яких зі скеледромом. Вказані роботи так і не були виконані.

Фото: ua.igotoworld.com