Парк вздовж Йорданського озера на Оболоні продовжать ремонтувати: оголошено тендер
“Київзеленбуд” оголосив тендер на проведення робіт з капітального ремонту парку вздовж озера Йорданське на Оболоні вартістю понад 32 млн грн.
Щоб завершити роботи у парку Громадський рух “Почайна” разом із працівниками КО “Київзеленбуд” визначили перелік робіт, який має бути виконаний компанією-переможцем. А саме:
- завершення будівництва нижньої екодоріжки вздовж озера;
- дооблаштування пандусів та сходів;
- встановлення системи поливу;
- облаштування основи для спортивних тренажерів та дитячого майданчика;
- облаштування габіонної набережної дерев’яним покриттям.
Варто зазначити, що це не перший тендер пов’язаний з оновленням території навколо Йорданського озера.
З 2015 року команда активістів “Громадського руху” “Почайна” почала обговорення проєкту ревіталізації озера з місцевими мешканцями та чиновниками. У 2019 році з бюджету міста виділили кошти на розчищення Йорданського та пов'язаного з ним невеликим колектором озера Кирилівське. А у 2021 році почали роботи.
Тоді влаштували 1000 квадратних метрів доріжок з ФЕМ, а також проклали велодоріжки. Крім цього, на території парку влаштували близько 1700 квадратних метрів газону, висадили майже 1800 багаторічних рослин.
У 2022 – 2023 роках завершили ще 900 кв. м із велосипедною доріжкою та розпочали підготовку до облаштування нижньої прогулянкової доріжки. В планах було облаштування дитячого майданчика.
Попередній тендер був оголошений у 2023 році вартістю 18 млн грн. Згідно з ним компанія-переможець мала облаштувати нову дитячу зону, встановивши 14 балансувальних стовпчиків, підвісний місток, столик з пеньками та 3 дитячі комплекси, один із яких зі скеледромом. Вказані роботи так і не були виконані.
Фото: ua.igotoworld.com