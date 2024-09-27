Дивіться, як у Києві реставрують палац культури “Дарниця”: фото

У Києві реставрують палац культури “Дарниця”. Це єдина пам'ятка архітектури й містобудування місцевого значення в районі.

Про це повідомив начальник Дарницької РДА Микола Калашник.

Палац культури збудували коштом залізничників за проєктом архітектора Віктора Єлізарова та ввели в експлуатацію 4 квітня 1951 року.

У будівлі є глядацька зала на 400 місць та літній театр з такою ж місткістю. Заклад також є культурним осередком району, де працює 19 гуртків для людей різного віку, які відвідує понад 500 осіб.

За результатами досліджень Державного науково-дослідного інституту будівельних конструкцій, технічний стан будівлі визнали непридатним для експлуатації через значні пошкодження: ураження стін грибком, протікання покрівлі та руйнування архітектурного декору.

Реставрація палацу розпочалася у 2021 році. Уже відновлено покрівлю, замінено інженерні мережі та облаштовано укриття у підвалі.

Наразі тривають роботи на вхідній групі будівлі.

Фото: Микола Калашник