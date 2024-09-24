Реставрацію костелу Святого Миколая оцінюють у 148 млн гривень: в якому він зараз стані

Костел Святого Миколая на Великій Васильківській непридатний до нормальної експлуатації та є таким, що потребує реставрації, яка оцінюється у 148 млн гривень.

Про це повідомили у Міністерстві культури та стратегічних комунікацій, пише "Телеграф".

Станом на другу декаду вересня цього року пам'ятка архітектури національного значення перебувала у власності держави, а з подальшим утриманням споруди є нюанси. Адже пам’ятка перебуває у сфері управління Мінкульту і закріплена на балансі державної організації "Національний будинок органної та камерної музики України".

З'ясувалось, що по факту Нацбудинок органної і камерної музики як балансоутримувач будівлі "надав повне право релігійній організації безоплатно користуватись та здійснювати свою статутну діяльність в будівлі костелу". Починаючи з 2022 року, релігійна організація "Релігійна громада Парафія Святого Миколая Київсько- Житомирської дієцезії Римсько-католицької церкви у Києві" є єдиним користувачем будівлі Миколаївського костелу, а Національний будинок музики змушений проводити свою концертну діяльність на інших орендованих концертних майданчиках міста Києва.

У Мінкульті також додали, що введення в Україні воєнного стану є об’єктивною істотною перешкодою, яка наразі унеможливлює реалізацію проєкту "Будинок музики" шляхом нового будівництва, оскільки, у період дії воєнного стану наявні фінансові ресурси держави насамперед спрямовуються на виконання завдань щодо відсічі збройної агресії, безперебійного функціонування бюджетної сфери та життєво необхідних потреб жителів територіальних громад, реалізації заходів територіальної оборони і захисту безпеки населення.

Окрім того, відповідно до проєкту "Реставрація фасадів пам’ятки архітектури національного значення – Костьолу Святого Миколая, – розробленого Українським державним науково-дослідним та проєктним інститутом "УкрНДІпроектреставрація", загальна вартість будівництва у поточних цінах на 29 серпня 2019 року склала 148 млн грн.

За період 2021-2023 рр. кошти на капремонт з державного бюджету не виділялись. У 2024-му передбачені видатки з держбюджету на проєктні роботи "Розробка науково-проектної документації на невідкладні консерваційні роботи" у сумі 1,4 млн грн. У січні 2024-го Український міжнародний інститут "Відновлення" провів обстеження будівлі костелу, зокрема технічного стану памʼятки. Загальний стан будівлі Миколаївського костелу визначили, як непридатний до нормальної експлуатації (категорія 3) та як такий, що потребує реставрації.

Нагадаємо, що у вересні 2021 року сталася масштабна пожежа у костелі св. Миколая, внаслідок чого було сильно пошкоджено інтер'єр з фасадом будівлі та знищено унікальний у всій Європі органний зал. Після пожежі меценати та пересічні громадяни зібрали більше 30 млн грн на протиаварійні роботи. Але, як з'ясувалося згодом, цих коштів виявилося замало.

Фото: "Моя Україна"