Київ отримав 55 автомобілів для міських потреб від Лейпцига

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Валерія Гуржий
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Киів отримав від міста-побратима Лейпцига партію допомоги у вигляді 55 авто різного типу для забезпечення життєдіяльності міста.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Зокрема, місто отримало 50 автомобілів Volkswagen для комунальних підприємств, що забезпечують функціонування міської інфраструктури. Та 5 автомобілів Mercedes для "Київтеплоенерго", які віддадуть ремонтним бригадам, що забезпечують швидке реагування при аваріях та надзвичайних ситуаціях. Зокрема, й після ракетних атак.

Загалом, у 2022-2024 роках Лейпциг, у співпраці з Федеральним міністерством економічного розвитку Німеччини та польськими партнерами, передав Києву 17 нових пожежних авто. Більше 20 автомобілів різного типу – швидкі, пожежні, вантажівки. А також сотні генераторів різної потужності, гуманітарну допомогу.

Фото: Віталій Кличко

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Опубліковано: 04 жовтня 2024
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