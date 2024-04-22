Гамбург передав Києву пасажирські автобуси та "швидкі"

Київ отримав від Гамбурга 3 міських пасажирських автобуси Mercedes з низькою підлогою, сучасним салоном та системою кондиціонування, а також 3 сучасних карети швидкої допомоги Mercedes.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Найближчим автобуси вони вийдуть на столичні маршрути. Від початку повномасштабної війни, Гамбург надав Києву 6 сучасних пасажирських автобусів та 9 "швидких". Також очікується, що найближчим часом надійдуть ще кілька міських автобусів.

Фото: Віталій Кличко