У Голосіївському парку планують встановити пам'ятний камінь на честь загиблих в Оленівці

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Наталія Габрух
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У Голосіївському парку з’явиться пам'ятний камінь на честь військовополонених з “Азовсталі”, які загинули в Оленівці.

Про це повідомили на сайті Київради.

Камінь розташують на Калиновій алеї пам'яті за загиблими Героями “Азовсталі”, яку заклали торік.

Наприкінці минулого тижня тут встановили флагшток та підняли прапор “Спільноти Оленівки”. Пам'ятний камінь з іменами всіх загиблих планують встановити до кінця 2024 року.

“Для багатьох сімей полеглих – це єдине місце, де вони можуть вшанувати своїх загиблих батьків та синів. Герої живуть, допоки жива пам'ять про них”, — зазначила депутатка Київради Олеся Пинзеник.

Нагадаємо, що у ніч з 28 на 29 липня 2022 року росія знищила один із бараків колонії в окупованому селищі Оленівка. Тоді загинули щонайменше 50 українських військовополонених з ”Азовсталі”, ще понад сотню — отримали поранення.

Фото: Київрада

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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