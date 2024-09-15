На Солом'янці встановили пам'ятник митрополиту Василю Липківському

У Солом'янському районі Києва на вулиці Григорія Кочура, 4 відкрили пам'ятний знак митрополиту Василю Липківському.

Про це повідомила депутатка Київради Ксенія Семенова у соцмережах.

Виготовив монумент скульптор Олександр Ткачук, а ініціатором його встановлення став військовий ЗСУ Андрій Ковальов. Також на відкритті був присутній онук Василя Липківського.

Будинок, де мешкав митрополит в останні роки життя, знесли у 1970-ті роки, але за словами Ксенії Семенової, його точне місцезнаходження розшукав працівник бібліотеки імені Г. Сковороди Олександр Михайлик. Там і встановили пам’ятник.

“Дуже радісно бачити, як Київ повертається до себе. Міський простір дуже впливає на дорослішання. Одна справа жити на вулиці Лєніна в безликих кварталах. Інша справа – на вулиці Кочура і бачити з вікна згадку про Липківського”, — зазначила Ксенія Семенова.

Фото: Ксенія Семенова