У КМДА запевнили, що медзаклади Києва забезпечені безперебійними джерелами живлення

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Наталія Габрух
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Медичні заклади, які підпорядковуються Київській міській державній адміністрації, забезпечені безперебійними джерелами живлення.

Про це повідомив заступник начальника управління відділу Департаменту охорони здоров'я КМДА Юрій Берестовенко у коментарі Суспільному.

За його словами, наразі міські амбулаторії забезпечені джерелами безперебійного живлення. Там стовідсотково обладнані чергові та маніпуляційні кабінети, приміщення для зберігання вакцин і кабінети для екстреної стоматологічної допомоги. Також облаштували і стаціонари.

“Вони (джерела безперебійного живлення — ред.) забезпечать повноцінну роботу операційних, реанімацій, палат, ліфтового господарства та інших. По кожному закладу різна ситуація, але стовідсотково всі забезпечені. Крім цього, створені запаси палива, які дозволять працювати закладу від одного дня до восьми без електроживлення”, — сказав Юрій Берестовенко.

Він зазначив, що тривалість безперебійної роботи залежить від спроможності закладу зберігати запаси.

“Наразі вже є відпрацьовані способи і маршрути доставки палива у разі його закінчення”, — додав Берестовенко.

Також заклади можуть підключатися до мобільних станцій опалення, які працюють на дизель-генераторах. Це дозволить при відсутності тепла, забезпечувати комфортну температуру в закладі.

Фото: “Твоє місто”

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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