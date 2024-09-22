Як обрати зарядну станцію — 7 варіантів для квартири

З настанням холодів портативна зарядна станція для дому чи квартири — незамінний помічник для всіх українців.

Вона може забезпечити безперебійне живлення під час відключень світла і зарядити не лише телефон і ноутбук, а й акумулятор чи електромобіль. А також підтримати роботу газового котла.

За якими критеріями вибрати зарядну станцію

Під час відключень світла зарядна станція стає справжнім рятівником, тож важливо обрати ту, яка відповідатиме вашим потребам. Ось кілька основних критеріїв, на які варто звернути увагу:

Потужність

Перше, на що слід зважати — це потужність станції. Якщо вам потрібно заряджати тільки смартфони, ноутбуки чи інші невеликі пристрої, підійдуть моделі з потужністю до 1000 Вт. Для живлення холодильника, пральної машини або котла варто вибирати станції з потужністю від 1500 Вт до 2000 Вт і вище. Чим вища потужність, тим більше пристроїв ви зможете підключити одночасно, і тим довше вони працюватимуть без підзарядки.

Ємність

Від ємності залежить, як довго станція зможе забезпечувати роботу ваших приладів. Якщо плануєте використовувати станцію лише для підзарядки гаджетів, можна обмежитися моделями з ємністю до 1000 Вт. Для живлення більш енергоємних приладів, таких як телевізор чи холодильник, обирайте моделі з ємністю від 1000 Вт і більше. Чим більше ємність, тим довше пристрій працюватиме без підзарядки, що є критично важливим під час тривалих відключень світла.

Кількість та типи портів

Сучасні зарядні станції пропонують широкий вибір портів для різних типів пристроїв. Зверніть увагу на наявність розеток змінного струму (AC), портів USB-A та USB-C, а також автомобільних розеток. Більшість станцій підтримують підключення кількох пристроїв одночасно, що дозволить вам заряджати, наприклад, і телефон, і ноутбук одночасно. Якщо плануєте заряджати декілька пристроїв, переконайтеся, що обрана станція має достатню кількість портів.

Портативність і вага

Якщо плануєте використовувати станцію не лише вдома, а й під час поїздок або на природі, важливо звернути увагу на її вагу та розміри. Більш потужні моделі можуть важити до 20 кг, тож їх буде складніше транспортувати. Проте є компактніші варіанти з меншою вагою, які зручніше брати із собою.

Способи зарядки

Чим більше способів зарядки пропонує станція, тим зручніше її використовувати. Оптимально, якщо вона підтримує зарядку від мережі, автомобіля та сонячних панелей.

Швидкість зарядки

Швидкість, з якою заряджається сама станція, також дуже важлива, особливо під час тривалих відключень електроенергії. Моделі з функцією швидкої зарядки можуть відновлювати повну ємність батареї за кілька годин, що дозволить вам швидко повернутися до комфортного режиму життя навіть після кількох годин без світла.

Надійність бренду

Хоча ринок зарядних станцій постійно розвивається, варто звертати увагу на відомі бренди, такі як EcoFlow, Bluetti, Anker або Jackery. Вони зарекомендували себе надійними рішеннями з хорошою гарантією та технічною підтримкою.

Щоб вибрати зарядну станцію, варто підрахувати потужність всіх пристроїв, які плануєте одночасно живити. Наприклад, для зарядки ноутбука на 70 Вт, роутера на 15 Вт та мікрохвильовки на 1000 Вт вам знадобиться станція з потужністю щонайменше 1085 Вт. Це допоможе визначити оптимальний варіант для ваших потреб.

Зарядні станції малої потужності до 1000 Вт

Такі моделі підходять для живлення невеликих побутових приладів та електроніки. Вони ідеальні для зарядки смартфонів, планшетів, ноутбуків, а також забезпечення роботи невеликих ламп, роутерів, портативних плит, мініхолодильників та радіоприймачів.

Зарядна станція EcoFlow RIVER 2 Max

Ця модель — чудовий вибір для дому або квартири, особливо коли йдеться про живлення малопотужної техніки.

Станція має кілька виходів: два AC, один DC, чотири USB (включаючи два USB-C) й один автомобільний порт. Наразі EcoFlow RIVER 2 Max заряджається всього за 60 хвилин. Це найвищі показники на ринку.

Зарядити EcoFlow RIVER 2 Max можна від мережі, автомобіля або сонячних панелей.

Ємність: 512 Вт/год

Потужність: 500 Вт (пікова — 1000 Вт)

Ціна: 23 999 грн

Зарядна станція ANKER 535 PowerHouse

З ємністю 512 Вт/год ця електростанція може безперебійно заживити обігрівач, портативний холодильник, лампу й телевізор — загалом будь-який приклад із номінальною потужністю менше 500 Вт.

Пристрій оснащений 2 портами змінного струму, 3 портами USB-A, портом USB-C і автомобільною розеткою.

Він підтримує швидке заряджання від мережі, автомобіля або сонячних панелей. Від розетки станція заряджається за 2,4 години.

Ємність: 512 Вт/год

Потужність: 500 Вт (пікова — 1000 Вт)

Ціна: 25 949 грн

Зарядна станція Bluetti PowerOak EB55

Bluetti PowerOak EB55 підходить для таких пристроїв, як мобільні телефони, мініхолодильники, радіоприймачі, проєктори та інші невеликі прилади, необхідні для повсякденного використання.

Станція може одночасно живити до 11 пристроїв. Окрім традиційного заряджання через порти, Bluetti EB55 оснащена безконтактною зарядною панеллю, яка дозволяє заряджати пристрої без проводів.

Станція підтримує чотири способи заряджання: від звичайної електромережі, генератора, автомобіля або сонячних панелей. Від розетки станція заряджається за 1,8-2,3 години.

Ємність: 537 Вт/год

Потужність: 700 Вт (пікова — 1400 Вт)

Ціна: 19 999 грн

Зарядні станції середньої потужності — від 1000 до 2000 Вт

Зарядні станції середньої потужності підходять для живлення більш енергоємних побутових приладів. Зокрема — для забезпечення безперебійної роботи холодильників, пральних машин, мікрохвильових печей і навіть котлів під час відключень електроенергії. Крім того, такі станції можуть живити декілька пристроїв одночасно, як-от ноутбуки, телевізори та освітлювальні прилади.

Зарядна станція для квартири Bluetti AC180P

Bluetti AC180P — це надійна зарядна станція, яка підходить для живлення побутової та офісної техніки, а також невеликих інструментів. Вона має два виходи для розеток, чотири USB порти типу A та один USB-C із підтримкою швидкої зарядки Power Delivery (100 Вт). Одного заряду вистачить, аби 62 рази зарядити смартфон, до 93 годин живити LED лампу або до 15 разів зарядити ноутбук. Крім того, станція може забезпечувати роботу автомобільного холодильника до 30 годин і кавомашини — близько 56 хвилин.

Завдяки вбудованим літій-фосфатним акумуляторам, станція заряджається на 80% всього за 45 хвилин, а для повної зарядки потрібно менше 2 годин.

Ємність: 1440 Вт/год

Потужність: 1800 Вт (пікова — 2700 Вт)

Ціна: 55 999 грн

Jackery Explorer 1000 pro

Ця зарядна станція має вагу лише 11 кг і здатна працювати при температурі до -10 °C.

Jackery Explorer 1000 pro підтримує заряд декількох пристроїв одночасно: 2 розетки змінного струму на 1000 Вт, 2 порти USB-A, 2 порти USB-C і автомобільна розетка постійного струму. Серед переваг станції — швидке заряджання від розетки всього за 1,8 години.

Jackery Explorer 1000 pro дозволяє живити телевізор (13 годин), кавоварку (1,5 годин), чайник (1 година), ноутбуки (9 зарядок) й інші пристрої потужністю до 1000 Вт.

Ємність: 1002 Вт/г

Потужність: 1000 Вт (пікова — 2000 Вт)

Ціна: 41 999 грн

Потужні портативні зарядні станції від 2000 Вт

Зарядні станції від 2000 Вт підходять для живлення великих побутових приладів та інструментів. Вони можуть забезпечувати роботу холодильників, пральних машин, мікрохвильових печей, електроплит і навіть електроінструментів, як-от дрилі чи болгарки. Такі станції також чудово підходять для живлення домашніх систем опалення, зокрема газових котлів, і загалом можуть забезпечити енергією всю квартиру.

EcoFlow DELTA Max 2000

З ємністю 2016 Вт/год і потужністю 2400 Вт (пік 5000 Вт) ця станція здатна живити навіть великі електроприлади до 3000 Вт, зокрема холодильник, сушарку тощо.

Пристрій оснащений 2 розетками змінного струму (2400 Вт), 4 портами USB-A, 2 портами USB-C, 1 роз'ємом для автомобільного прикурювача і 1 виходом DC.

DELTA Max безпечно та швидко заряджається від 0 до 80% всього за 1 годину. Вона підтримує швидку зарядку від мережі, автомобіля, сонячних панелей або розумного генератора.

Ємність: 2016 Вт/год

Потужність: 2400 Вт (пікова — 5000 Вт)

Ціна: 59 999 грн

BLUETTI PowerOak AC200P

BLUETTI PowerOak AC200P призначена для живлення потужних приладів та інструментів. Виробник позиціонує її як альтернативу генератору завдяки безшумній роботі та відсутності шкідливих викидів.

З ємністю 2000 Вт·год і великою кількістю портів (включаючи USB-C, розетки змінного струму, DC тощо), станція може одночасно заряджати до 13 пристроїв. Вона підтримує сім способів зарядки, а для повного відновлення енергії їй потрібно від 2 до 2,5 годин.

Ємність: 2000 Вт/год

Потужність: 2000 Вт (пікова — 4800 Вт)

Ціна: 58 999 грн

Поки ви обираєте зарядну станцію для квартири, можна скористатися доступними девайсами , які спростять життя під час відключень світла. Ці прилади допоможуть попри блекаути залишатися на зв’язку, у комфорті та безпеці.

Фото: shopify.com; EcoFlow