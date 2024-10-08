Київрада передала під забудову ділянку в охоронній зоні памʼятки будинку Толубєєва

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Наталія Габрух
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Земельна комісія Київради передала під забудову ділянку в охоронній зоні памʼятки будинку Т. Толубєєва, 1882 року, що на вулиці Верхній Вал, 42.

Про це повідомив активіст Дмитро Перов.

Будівля набула статусу памʼятки архітектури в 2014 році, а вже у 2018 році зʼявилися перші плани забудови, що поруч. Ділянку передали ТОВ “Явір-95”.

До початку повномасштабного вторгнення тут відбувались протести місцевих мешканців, адже будівництво впритул до 138-річної споруди загрожує її збереженню та суперечить ст. 14 Закону “Про охорону культурної спадщини”.

Будинок Т. Толубєєва є прикладом багатоквартирного житла кінця XIX – початку XX століття. Він є цінним через елементи стилів бароко й ренесансу на фасаді. Окрім того, будівля є органічною складовою забудови Подолу.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 08 жовтня 2024
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