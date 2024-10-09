В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів: деталі

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Ірина Маймур
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В Ірпені створять військовий сектор кладовища за зразками світових меморіалів.

Про це повідомив міський голова Олександр Маркушин.

Днями у місті затвердили концепцію військового сектору. Під час обговорень з фахівцями з меморіалізації та формування нової політики пам’яті орієнтувалися на відомі військові кладовища в країнах ЄС, США та України.

Основні принципи концепції включають світле оздоблення як символ вдячності та поваги, уніфікацію пам'ятних знаків, мінімалістичний дизайн, інклюзивність простору та озеленення території.

Для надгробків обрали форму козацького хреста – традиційного українського меморіального знака, який має понад 500 років історії вшанування воїнів.

“Разом з фахівцями активно обговорювали питання матеріалів, кольорової гами та інших деталей. Зауваження рідних наших полеглих військових будуть доопрацьовані”, – зазначив Маркушин.

У зустрічі взяли участь представники Міністерства у справах ветеранів, Українського Інституту національної пам’яті, а також архітектори та дизайнери, серед яких співавторка проєкту “Пантеон Героїв” у Тернополі Дарця Веретюк.

Фото: Олександр Маркушин

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Опубліковано: 09 жовтня 2024
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