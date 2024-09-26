Під Києвом побудують нове кладовище: з колумбарієм, каплицею і кафе

Біля Києва, на території Бабинецького старостинського округу Бучанської міської територіальної громади, побудують нове кладовище.

Наразі тендер оголошений на розробку проєктно-кошторисної документації вартістю понад 13,7 млн гривень.

У проєкті будівництва кладовища мають передбачити: будинок трауру, колумбарій, території під зведення каплиці, кафе з поминальним залом, тротуари, автомобільні стоянки, туалети, місце під облаштування зупинки громадського транспорту, виїзди і заїзди на територію та інше.

Документація має бути виконання до 31 грудня 2025 року.

Раніше сталовідомо, що біля Берковецького кладовища у Києві хочуть створити Меморіальний парк для поховань військових. Це буде парк з плитами на траві. Військових ховатимуть там, а не за парканом Берковецького кладовища, адже там скінчилися місця.

Також у Гатному під Києвом планують збудувати Національне меморіальне військове кладовище. Перша черга будівництва коштуватиме 1,8 млрд гривень, а перші поховання мали здійснювати вже восени 2024 року.

Проєктна документація на будівництво першої черги Національного військового меморіального кладовища успішно пройшла державну експертизу , попри висновок екологів про болотисту місцевість і високий рівень вод, що створює проблеми при будівництві. Також виявилося, що Національне військове кладовище будуватиме компанія, яку створили через день після оголошення тендера.

Фото: sainaniritu/Depositphotos