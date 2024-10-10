У Києві вже встановили 10 парклетів з озелененням: для чого їх облаштовують

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Валерія Гуржий
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У більшості районів Києва облаштували вуличні меблі, що поєднують місця для відпочинку з елементами озеленення. Всього у місті нараховується 10 таких об'єктів.

Про це повідомили у КМДА.

Зазначається, що їх встановлення поєднує в собі функціональність і озеленення, створюючи комфортні зони для відпочинку просто неба. Крім того, завдяки озелененню, ці меблі сприяють підвищенню біорізноманіття, що позитивно впливає на міську екосистему. Їх облаштовують на локаціях, де важливо обмежити хаотичне паркування автомобілів або створити додатковий громадський простір.

Всі зелені вуличні меблі столиці облаштовані власними силами районних КП УЗН – без залучення додаткових бюджетних коштів. Планується, що у наступному році кількість таких об’єктів у Києві буде збільшена.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 10 жовтня 2024
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