На Ярославовому Яру будівельники знову почали розбирати "Будинок з хлібною лавкою"

"Будинок з хлібною лавкою", який розташований на вулиці Ярославів Вал, 27, та є пам'яткою архітектури, знову почали розбирати будівельники.

Про це повідомили у ГО "Спадщина".

Вони працюють попри відкрите кримінальне провадження за статтями 298 і 356 КК України (умисне руйнування пам'яток та самоправство).

Активістам повідомили, що двері в пам'ятку відчинені, а всередині хтось ходить. Коли вони під'їхали, то побачили, що на територію вже завозять будматеріали. На місце події викликали поліцію, яка дуже швидко приїхала. Вони опитали робітників, які спочатку говорили про "прибирання сміття", а потім про "завезення матеріалів", та казали, що інших робіт виконувати не збиралися.

На пам'ятці, як зазначено на паспорті об'єкта, проводять "протиаварійні роботи". Активістам вдалося потрапити всередину, де вони побачили, що перекриття вже розібрані. Лишились лише опорні балки, які таки укріпили металом.

"Цікаво, що робітники запевняють: в рамках "аварійних робіт" розібрали лише "підлогу". Окремо відзначимо, що попри те, що роботи почали ще кілька місяців тому, пам'ятка стоїть місцями без вікон або вони просто розбиті. Уже кілька років через це усередину потрапляють опади і "хтось" підкидає сміття", – додали у "Спадщині".

В організації нагадали, що вони влітку вже викликали поліцію за цією адресою: робітники тоді повиймали декілька віконних рам і розібрали окремі віконні отвори залишивши будівлю просто відчиненою, що є неприпустимо. Також був відсутній ряд документів, що регламентують проведення відповідних робіт.

Наразі також відомо, що у робітників є свіжий дозвіл на роботи з укріплення пам'ятки, а не демонтажем всього всередині від Департаменту охорони культспадщини.

"Чи відповідає дозвіл фактичним роботам – важко сказати, адже проєкт, за яким виконують роботи, нам вдалося побачити лише частково. Слідчий, що прибув на виклик патруля, пообіцяв долучити нашу заяву до існуючого кримінального провадження та наказав представнику власника надати дозвіл Департаменту та проектну документацію", – зауважили в організації".

“Будинок з хлібною лавкою”є памʼяткою архітектури місцевого значення і представником найстарішого періоду забудови вулиці Ярославів Вал, що збереглася до наших днів. Цього року садибі виповнюється 164 роки.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки .

Фото: ГО "Спадщина"