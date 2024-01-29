Активісти законсервували вхід до Будинку з хлібною лавкою, що є пам'яткою архітектури

Активісти законсервували вхід до Будинку з хлібною лавкою 1860 року, що памʼятою архітектури місцевого значення та розташовується на вулиці Ярославів Вал, 27.

Про це повідомив заступник директорки Департаменту охорони культурної спадщини Дмитро Перов.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. Влітку минулого року тут почали виконувати «протиаварійні роботи» в результаті яких садиба втратила частину внутрішніх перекриттів та отримала величезну пробоїну з внутрішнього боку. Останнім часом входи до будівлі були відкриті, а вікна розчинені навстіж.

Зазначається, що Будинок з хлібною лавкою є представником найстарішого періоду забудови вулиці Ярославів Вал, що збереглася до наших днів. Цього року садибі виповнюється 164 роки.

Фото: Дмитро Перов