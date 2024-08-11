Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу, 27.

Про це повідомляє ГО “Спадщина”.

“Будинок з хлібною лавкою” — це памʼятка місцевого значення. На паспорті об'єкта зазначено, що там планували проводили протиаварійні роботи.

“Але результати хазяйнування невстановлених осіб під виглядом будівельників точно не можна назвати “протиаварійними” — з пам’ятки витягнуто віконні рами, змінено геометричні форми будівлі, що є незаконним. Побачивши, що їх фотографують, будівельники заховалися в памʼятці. Хіба так роблять, коли чинять в межах закону?”, — зазначають активісти.

Вони викликали поліцію й будівельників забрали до відділку. Також пам'яткозахисники написали заяву за статтями про самоправство та умисне руйнування обʼєктів культурної спадщини.

Крім того, за словами активістів, на банері вказано, що протиаварійні роботи проводить “Архітектурне бюро Віхарєва”.

“Це той, який сидить в консультаційній раді департаменту охорони культурної спадщини та проєктує ЖК “Тургєнєвъ”. Де скандальна “реставрація”, там і він, з чого б це?”, — коментують активісти.

“Будинок з хлібною лавкою”є памʼяткою архітектури місцевого значення і представником найстарішого періоду забудови вулиці Ярославів Вал, що збереглася до наших днів. Цього року садибі виповнюється 164 роки.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки .

Фото: ГО “Спадщина”