Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу

31
Наталія Габрух
share share

Активісти зупинили незаконні роботи у “Будинку з хлібною лавкою” на Ярославовому Валу, 27.

Про це повідомляє ГО “Спадщина”.

“Будинок з хлібною лавкою” — це памʼятка місцевого значення. На паспорті об'єкта зазначено, що там планували проводили протиаварійні роботи.

“Але результати хазяйнування невстановлених осіб під виглядом будівельників точно не можна назвати “протиаварійними” — з пам’ятки витягнуто віконні рами, змінено геометричні форми будівлі, що є незаконним. Побачивши, що їх фотографують, будівельники заховалися в памʼятці. Хіба так роблять, коли чинять в межах закону?”, — зазначають активісти.

Вони викликали поліцію й будівельників забрали до відділку. Також пам'яткозахисники написали заяву за статтями про самоправство та умисне руйнування обʼєктів культурної спадщини.

Крім того, за словами активістів, на банері вказано, що протиаварійні роботи проводить “Архітектурне бюро Віхарєва”.

“Це той, який сидить в консультаційній раді департаменту охорони культурної спадщини та проєктує ЖК “Тургєнєвъ”. Де скандальна “реставрація”, там і він, з чого б це?”, — коментують активісти.

“Будинок з хлібною лавкою”є памʼяткою архітектури місцевого значення і представником найстарішого періоду забудови вулиці Ярославів Вал, що збереглася до наших днів. Цього року садибі виповнюється 164 роки.

Тривалий час будинок перебуває в закинутому стані. У січні 2024 року активісти законсервували вхід до памʼятки.

Фото: ГО “Спадщина”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 серпня 2024
share share
"Ми — театр на валізах": Як проєкт Terra Incognita з Маріуполя відновив свою роботу у Києві "Ми — театр на валізах": Як проєкт Terra Incognita з Маріуполя відновив свою роботу у Києві Петиція про повернення скульптури “Дівчина на подушках” на Пейзажну алею набрала голоси Петиція про повернення скульптури “Дівчина на подушках” на Пейзажну алею набрала голоси EcoFlow представила капелюх із сонячними панелями: як це працює EcoFlow представила капелюх із сонячними панелями: як це працює У Києві проведуть другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST: де та коли У Києві проведуть другий фестиваль візуальних технологій UART MEDIA FEST: де та коли
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.