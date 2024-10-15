Під завалами академії Бойчука досі перебуває близько сотні творів мистецтва

Після обстрілу Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука 25 березня під завалами можуть перебувати до 100 творів мистецтва.

Про це йдеться на сайті Суспільне Культура.

Під завалами наразі залишаються дипломні роботи випускників академії Бойчука. Це переважно твори декоративного мистецтва.

Крім цього, під завалами досі є графічні роботи української художниці Марії Котляревської — учениці українського художника і педагога Івана Падалки, який є представником Розстріляного відродження. Роботи Котляревської є культурною цінністю, що представляє школу бойчуківців.

Як розповіла виданню ректорка академії Олена Осадча, адміністрація неодноразово зверталась до Головного управління ДСНС у місті Київ, до КМВА та Печерського району з проханням розібрати завали, однак цього досі не зробили. Доступу до деяких приміщень немає й досі.

7 жовтня академія вкотре звернулася з проханням до начальника КМВА, генерала-полковника Сергія Попка, та міського голови Володимира Кличка.

Нагадаємо, що 25 березня 2024 року внаслідок ракетного удару по Києву була зруйнована частина будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені М. Бойчука.

Після обстрілу повністю зруйнованими залишаються: спортивна зала, майстерня монументального і станкового живопису та конгрес-хол. Також частково пошкодженими є актова зала і галерея академії.

Фото: Юрій Дідовець