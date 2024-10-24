У Києві хочуть збільшити кількість вуличних меблів з озелененням

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Ірина Маймур
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У Києві хочуть збільшити кількість вуличних меблів з озелененням — лавок із вбудованими клумбами.

Про це повідомив директор Департаменту захисту довкілля та адаптації до змін клімату Олександр Возний в інтерв’ю для спільного проєкту “Київ фм” та “Вечірнього Києва”.

Наразі вуличні меблі встановлені на 15 локаціях міста. Такі конструкції не лише забезпечують комфортні місця для відпочинку, а й створюють додаткові озеленені простори. У деяких випадках в клумбах висаджують багаторічні рослини та навіть дерева з формованими кронами.

Такі меблі також виконують функцію антипаркування, як це сталося, наприклад, на вулиці Турівській у Подільському районі, де раніше паркувалися автомобілі, а тепер люди можуть відпочивати серед зелені.

Возний зазначив, що всі вуличні меблі, встановлені цього року, були виготовлені без додаткових бюджетних витрат, окрім матеріалів. У майбутньому для їхнього створення можуть використовувати вторсировину, хоча наразі використовуються дерево, метал і терасна дошка.

“Якщо будуть пропозиції щодо матеріалів із переробленого пластику, які відповідатимуть вимогам, ми їх розглянемо”, — додав Возний.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 24 жовтня 2024
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