На Пріорці встановили вуличні меблі з озелененням: фото
На розі вулиць Полярна та Вишгородська, в межах площі Тараса Шевченка комунальники провели благоустрій території та встановили вуличні меблі з озелененням.
Про це повідомляє КП УЗН Оболонського району.
На локації висадили дерева та багаторічні рослини. Також встановили вуличні меблі з озелененням, що забезпечують місце для додаткового відпочинку пішоходів. Крім цього, створили композиції з гортензій, кипарисовиків, різних видів колеусів та багаторічних трав.
Посадковий матеріал, що використали для озеленення об’єктів, виростили у розсаднику та оранжереях підприємства.
Фото: КП УЗН Оболонського району
Опубліковано: 15 вересня 2024