На Пріорці встановили вуличні меблі з озелененням: фото

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Наталія Габрух
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На розі вулиць Полярна та Вишгородська, в межах площі Тараса Шевченка комунальники провели благоустрій території та встановили вуличні меблі з озелененням.

Про це повідомляє КП УЗН Оболонського району.

На локації висадили дерева та багаторічні рослини. Також встановили вуличні меблі з озелененням, що забезпечують місце для додаткового відпочинку пішоходів. Крім цього, створили композиції з гортензій, кипарисовиків, різних видів колеусів та багаторічних трав.

Посадковий матеріал, що використали для озеленення об’єктів, виростили у розсаднику та оранжереях підприємства.

Фото: КП УЗН Оболонського району

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Опубліковано: 15 вересня 2024
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