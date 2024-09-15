На Пріорці встановили вуличні меблі з озелененням: фото

На розі вулиць Полярна та Вишгородська, в межах площі Тараса Шевченка комунальники провели благоустрій території та встановили вуличні меблі з озелененням.

Про це повідомляє КП УЗН Оболонського району.

На локації висадили дерева та багаторічні рослини. Також встановили вуличні меблі з озелененням, що забезпечують місце для додаткового відпочинку пішоходів. Крім цього, створили композиції з гортензій, кипарисовиків, різних видів колеусів та багаторічних трав.

Посадковий матеріал, що використали для озеленення об’єктів, виростили у розсаднику та оранжереях підприємства.

Фото: КП УЗН Оболонського району