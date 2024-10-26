Кавʼярня Cava у Дніпрі постраждала внаслідок російського обстрілу, але продовжує працювати

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Наталія Габрух
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Внаслідок російського обстрілу Дніпра у ніч проти 26 жовтня постраждала кав’ярня Cava.

Про це йдеться на сторінці кав’ярні Cava у соцмережах.

Попри вибиті вікна — заклад працює. Туди можна завітати вже сьогодні, щоб підтримати бізнес.

“Гроші нам не потрібні, але порахували, що для компенсації коштів на відновлення, потрібно продати 1200 круасанів”, — зазначають в закладі.

Фото: скриншот

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Опубліковано: 26 жовтня 2024
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