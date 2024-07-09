Кавʼярня Brewsell на Лук’янівці втретє постраждала від ракетного удару і продовжує працювати

Вчора, 8 липня, вибуховою хвилею вибило фасадні вікна та пошкодило вітрини кав’ярні Brewsell, яка знаходиться на Лук’янівці. Заклад вже втретє постраждав від ракетного удару рф.

Про це стало відомо з соцмереж кав’ярні.

Перший вибух зовсім поруч з кав’ярнею стався ще в березні 2022 року. Черговий великий обстріл трапився вже наприкінці 2023 року. У двох випадках найбільше постраждали фасадні вікна кав’ярні.

Наразі Brewsell вже повернулися до роботи. Відновлювати кав’ярню вони планують власними коштами.

Фото: з соцмереж кав’ярні